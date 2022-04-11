ندوة تعاين واقع المخطوط العربي



الوكيل الاخباري - عاين باحثون وكتاب ومختصون في ندوة بمركز إربد الثقافي، نظمتها مديرية ثقافة محافظة إربد، بالتعاون مع جمعية الأنثروبولوجيين الأردنيين، واقع المخطوط العربي والتعريف بيوم المخطوط العربي وأهميته وقيمته ومكانته وذلك بمناسبة يوم المخطوط العربي الذي يصادف في الرابع من نيسان من كل عام.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجمعية اليوم الاثنين، شارك في الندوة التي أدارها الباحث فتحي المومني، رئيس الجمعية الباحث الدكتور محمد جرادات والباحث الدكتور واصف السخاينة، والكاتب والمصور صالح حمدوني، والباحث الدكتور خضر السرحان، والباحث فهمي الزعبي.

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