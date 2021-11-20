نسبة إشغال الأسرة في مستشفى عمّان الميداني 25%

الوكيل الاخباري - تفقد مساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية رائد الشبول، السبت، مستشفى عمّان الميداني؛ بعد وصول نسبة إشغال الأسرة 25%، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.



كما اطلع الشبول على الجاهزية المعتمدة على مستوى الكوادر التمريضية والطبية التي سيتم رفدها إلى المستشفى لرفع القدرات والجاهزية بأعداد إضافية من الممرضين، في حال استدعى دخول حالات مرضية إلى المستشفى، أو تحويل الحالات إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمتعاقدة معها ضمن خط وبرنامج واضح لتحويل المرضى.



كما تفقد المستشفى الميداني في إقليم الشمال بعد وصول نسبة إشغال الأسرة إلى نحو 26%، ومستشفيات محافظات الشمال، والاطلاع على جاهزيتها في توفير الإمكانات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



واطلع الشبول خلال زيارته إلى مستشفى الرمثا الحكومي على الاحتياجات الطبية اللازم توفرها في جميع الأقسام ولا سيما الطوارئ، ضمن خطة وبرامج تعزيز الإمكانات ورفع القدرات والجاهزية في أي ظرف لاستقبال المرضى من أبناء المنطقة.



كما اطلع الشبول على قسم الطوارئ وقسم العناية الحثيثة ونسبة الإنجاز في التوسعة للقسم التي قاربت على الانتهاء والعمل بها قريبا، لاستيعاب أعداد أكبر من المرضى في حال استدعي الأمر ذلك، فضلا عن تفقد الجاهزية على مستوى الكوادر الطبية والتمريضية، كون المستشفى يستقبل أعدادا كبيرة من المراجعين من سكان لواء الرمثا.



واطمأن على مستوى توفر الكوادر الطبية والتمريضية ضمن خطة المناوبات المعمول بها في المستشفيات، واستمرارية تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

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