نسبة تخزين السدود والحفائر الترابية في لواء الرويشد من 30- 90%

الوكيل الاخباري - قال مدير زراعة الرويشد المهندس عبد الهادي الماضي، إن نسبة تخزين السدود والحفائر الترابية "الحصاد المائي" في لواء الرويشد تراوحت بين 30 - 90 بالمئة منذ بداية الموسم المطري للعام الحالي .

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وقال الماضي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الجمعة، إن المنخفضين الجويين الاخيرين ساهما بارتفاع نسبة تخزين السدود في لواء الرويشد بنسبة 70 بالمئة في الحفائر الترابية، متوقعاً ارتفاع النسبة بشكل تدريجي خلال الموسم المطري الحالي الذي تبدو مؤشراته جيدة من خلال توقعات دائرة الارصاد الجوية.



وأشار إلى أن نحو 45 حفيرة ترابية من أصل 60 حفيرة خزنت كميات من المياه والتي من شانها ان توفر مشارب مائية للثروة الحيوانية في اللواء خلال فترة فصل الصيف القادم سيما وان لواء الرويشد يعد من اكثر مناطق المملكة التي تضم حيازات حيوانية مختلفة تقدر بنحو 200 الف راس .



يشار إلى أن الحصاد المائي في الرويشد يضم 7 سدود ترابية و60 حفيرة موزعة في جميع انحاء اللواء.

بترا