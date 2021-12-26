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الأحد، 26-12-2021 02:27 م

نقابة أصحاب التاكسي تطالب بوقف تغول التطبيقات غير المرخصة

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الوكيل الإخباري - أكد نقيب أصحاب سيارات التاكسي أحمد أبو حيدر أن القطاع تضرر بشكل كبير من مركبات التطبيقات الذكية غير المرخصة وعدم قدرة الحكومة على حل مشاكله.

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وقال أبو حيدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن مطالب العاملين في القطاع تتمثل بزيادة العمر التشغيلي للمركبات، وعدم ترخيص أي تطبيقات جديدة، وضبط التطبيقات غير المرخصة ووقف تغولها على التاكسي الأصفر.

 

وأضاف أن النقابة خاطبت وزارة النقل والجهات المعنية في أكثر من مناسبة ولم يتم حل مشاكل القطاع، داعيا لإيجاد حلول جذرية وإنقاذ القطاع من الانهيار.

 

وأشار أبو حيدر إلى أن حجم الاستثمار في القطاع وصل إلى نحو نصف مليار دينار بعد أن كان أكثر من مليار قبل نحو خمس سنوات، واصفا الأوضاع الحالية للسائقين بالصعبة.

 

وتتجه الحكومة لفتح الباب أمام ترخيص المزيد من شركات تطبيقات النقل الذكية، وخفض قيمة رسوم الترخيص أو التجديد السنوية لها، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

 

ونقلت عن مصدر مطلع نهاية تشرين ثاني الماضي، أن هيئة تنظيم النقل البري تدرس قرارات تتعلق بحماية نمط التاكسي الأصفر والعاملين فيه من خلال ضمان طرح خدماتهم عبر التطبيقات الذكية بـ "أسعار مميزة"، إضافة إلى "إيجاد تطبيق خاص بالتاكسي الأصفر، وضمان عقود عمل عادلة لسائقي التاكسي الأصفر، وشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي".


وكشف المصدر عن أن "هيئة النقل تبحث فنيا مع عدد من الجهات المحلية حجب تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة، مع تشديد الرقابة عليها، وحجز وتغريم المركبات العاملة تحت مظلتها".

 

 




 

 


 

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