نقابة الأطباء: 1500 طبيب لا يجدون فرص عمل داخل الأردن

الوكيل الاخباري-

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قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة، الاثنين، إن 1500 طبيب لا يجدون فرص عمل داخل الأردن، وحذر من أرقام مرعبة من البطالة في الطب لا تستطيع أي حكومة للتعامل معه.وأضاف القرالة، أن عدد الأطباء الذين يمكن تسويقهم في الخارج أقل بكثير من 1500.يبلغ عدد الأطباء المسجلين (العدد التراكمي للأطباء المسجلين في نقابة الأطباء) قرابة 42 ألف طبيب منذ تأسيسها بالخمسينيات، فيما يبلغ عدد الأطباء الممارسين الأردنيين داخل وخارج الأردن 27900 طبيب.وقال إن عدد الطلبة في كليات الطب داخل وخارج الأردن يتجاوز حاجز 30 ألف طالب، مضيفاً "أننا سنواجه بعد 5 سنوات عدد أطباء يسجلون في نقابة الأطباء يفوق عدد الممارسين".ويتخرج سنويا قرابة 2500-3000 طبيب سنويا وهو الرقم المتصاعد.وأشار إلى أن الحاجة المحلية بين ألف و1100، منهم 500 طبيب تعيينات في وزارة الصحة و500 إلى 600 طبيب في باقي القطاعات، مضيفاً: "إذا بقي الحال على ما هو عليه سنواجه أرقاما مرعبة من البطالة في الطب لا تستطيع أي حكومة للتعامل معه".1300 مقعدوأشار عضو مجلس التعليم العالي أنيس منصور إلى أن مجلس التعليم العالي يضع السياسة العامة لقبول الطلبة في كل عام، وهذا جزء من مهامه القانونية والتشريعية بموجب قانون التعليم العالي.وقال منصور إن أعداد الطلبة الذين يتم التنسيب بقبولهم وتحديد قبولهم يتم بموجب القانون، بمعنى أن من ينسب الأعداد إلى هيئة الاعتماد هو مجلس الأمناء في الجامعة الرسمية، وهو الذي يحدد وينسب هذه الاعداد بموجب المادة 10 من قانون الجامعات، وبموجب السياسة العامة للقبول.وهذه الاعداد تذهب إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ثم يتم عرضها على مجلس التعليم العالي، وفق منصور.وبحسب القانون فإن مجلس الأمناء محدد بضوابط عندما ينسب هذه الاعداد، وهي معايير الاعتماد والطاقات الاستيعابية ومعايير الجودة، بمعنى انه لا نستطيع ان نقبل طالب في الطب ولا يوجد له مكان يدرس طب والمقصود بذلك البنية التحتية.وبلغ عدد المقاعد التي نسبتها الجامعات الرسمية الستة هي 1245 مقعدا، وهذه الأعداد سيتم تدقيقها، وخُفض الرقم إلى 640 مقعد، وهناك نسب لأبناء منتسبي القوات المسلحة وأبناء العاملين في الجامعات الرسمية وأبناء المعلمين.وتوقع أن يصل رقم مقاعد الطب إلى 1300 مقعد طب.وأوضح منسق حملة ذبحتونا فاخر دعاس، أن 640 هو عدد المقبولين ضمن قائمة القبول الموحد وذلك حسب القرار الرسمي، وهذه تضم التنافس و20% من مكرمة الجيش و5% سنوات سابقة و5% مكرمة معلمين، وتوجيهي غير أردني، وأوائل أولوية ومحافظات وأبناء الشهداء وأبناء المخيمات، وهؤلاء يبلغون من 45% إلى 50%.وهناك قوائم خارج قائمة القبول الموحد وتضم مكرمة العشائر والأقل حظا وهي 10%، وأبناء العاملين وأبناء الهيئة التدريسية من 5% إلى 10%، وأحيانا ترفع إلى 15%، يضاف لهم 30% من المقبولين ضمن نظام الموازي، وفق دعاس.