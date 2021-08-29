نقيب أصحاب الحافلات يؤكد ضرورة تفعيل صندوق دعم نقل الركاب

الوكيل الاخباري - أكد نقيب أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان، ضرورة تفعيل الحكومة لصندوق دعم نقل الركاب الذي نصت عليه المادة 11 من قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لعام 2017.



وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن صندوق دعم نقل الركاب دخل عامه الخامس دون تفعيل رغم أن قانون تنظيم نقل الركاب نص عليه صراحة، مؤكدا أن تفعيل الصندوق سيدعم المشغلين والمواطنين ويحميهم من تقلبات أسعار المشتقات النفطية عالميا وارتفاع الأسعار.

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