هندسة التكنولوجيا تقر تعديلات مرنة على خطتها لتتواءم مع سوق العمل



الوكيل الاخباري -اعتمدت كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا تعديلات على آلية تدريس بعض الفصول الدراسية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي، لرفدهِ بخبراتٍ ذات كفاءة ومهارة.



وبحسب بيان للجامعة، اليوم الاثنين، فإن التعديلات تستند على تحديد مسار للطلبة ينفذ خلال فصل دراسي واحد بالسنة الأخيرة، من خلال التنسيق بين القسم المعني والمصانع سواء كانت محلية أو عالمية، بحيث تحدد مساقات يحتاجها السوق وتدمج بالخطة الدراسية بمرونة عبر مساقات حرة أو ذات خصوصية، يضاف إليها مساقات أخرى موجودة في خطة الطالب الدراسية كمشروع التخرج والتطبيق العملي أو التدريب الميداني، على أن لا تتجاوز عدد ساعات المسار الواحد 14 ساعة معتمدة وعدد طلبته عشرة طلاب.

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