وزارة النقل تبحث علاقات التعاون مع البنك الأوروبي

الوكيل الإخباري - بحثت وزارة النقل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، العلاقات التعاونية بينهما.

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وأشادت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، خلال لقائها مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك، جريتي بييري، اليوم الأربعاء، بالتعاون القائم بين الحكومة الأردنية والبنك الأوروبي لدعم أنماط النقل كافة، من خلال تقديم الخدمات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية.



بدورها، ثمنت جرينتش جهود الوزارة ضمن مجالات الشراكة القائمة بين الطرفين، لا سيما الجهود المبذولة في دراسات مشروع النقل الحضري لمحافظتي إربد والزرقاء.