وزير التربية: عملية التفرع للمسار المهني أو الأكاديمي تبدأ من الصف التاسع

الوكيل الاخباري-

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قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، الأربعاء، إن هناك نية لتطوير امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" بشكل تدريجي عبر سنوات مع التركيز على التعليم المهني.وأضاف خلال اجتماع مع لجنة التعليم والشباب النيابية، أن "عملية التفرع للمسار المهني أو الأكاديمي تبدأ من الصف التاسع الأساسي وصولا لمرحلة الدراسة الجامعية التي سترتبط بالمواد الدراسية التي سيأخذها الطالب طيلة مرحلة الثانوية، لتكون متطلبات للتخصصات الطبية والهندسية".وأكّد محافظة، أن الوزارة تعتبر شريكاً أساسياً مع التعليم النيابية، موضحاً أن دمج الوزارتين يعتبر ضرورة، خاصة أنه معمول به عالمياً.ونفى أن يكون هناك إلغاء لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، مبينا أن العمل جار على تعزيز دورها وتوسيعه ليشمل المدارس أيضاً.وحول السنة التحضيرية لطلبة الطب، أوضح محافظة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة حكومية لدراسة هذا الموضوع.وناقشت لجنة التعليم والشباب النيابية خلال الاجتماع، المواضيع المطروحة على جدول أعمالها والمتعلقة بقطاع التربية والتعليم العالي.وقال رئيس اللجنة النائب طالب الصرايرة، إن اللجنة ناقشت السنة التحضيرية لطلبة الطب ومصير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بعد دمج وزراتي التربية والتعليم العالي.وتساءل الصرايرة بحضور النواب: زهير السعيدين وعيد النعيمات وفايزة عضيبات وصفاء المومني ومحمد الشطناوي ومحمد ابو صعيليك واسماء الرواحنة، عن إمكانية تطبيق الاعتماد على المدارس وتطوير التعليم العالي.