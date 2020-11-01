وزير الزراعة: الاستمرار في سياسة توجيه الإنتاج الزراعي نحو سلع العجز

الوكيل الاخباري- أكد وزير الزراعة محمد داودية، دعم الانتاج الزراعي وتشجيع زراعة أصناف العجز لتحقيق الاكتفاء الذاتي واصناف الخضار الاساسية.

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كما اكد لدى لقائه اليوم رئيس وأعضاء الاتحاد النوعي لمزارعي وادي الاردن، على سياسة الوزارة التشاركية مع القطاعات الزراعية المختلفة.



واستمع الوزير الى عدد من المداخلات التي تناولت مواضيع تهم المزارعين اهمها الانتاج والمخاطر الزراعية والتغيرات المناخية وتقلبات الطقس واثرها على المزروعات ومشكلة ارتفاع رسوم رخص العمالة الزراعية ومنافسة السلع المستوردة.



وبين ان الوزارة تعمل على تذليل العقبات من خلال التشارك مع الوزارات ذات الاختصاص ودراسة ومتابعة كافة المطالبات ضمن مجلس الوزراء وان الوزارة ستعمل على مساندة المزارع ودعمه والوقوف الى جانبه حيث تم التنسيق لعدد من الاجتماعات وزيارات الميدان.



من جهة اخرى، التقى داودية ، وفدا من مؤسسة المتقاعدين العسكريين.

وقال خلال اللقاء إن دور المتقاعدين يشكل قيمة مضافة لكافة القطاعات وان هذا الدعم مستمد من الاهتمام المباشر من لدن جلالة الملك بهذه الفئة المميزة الكريمة.



وبين ان الوزارة ستمضي في دعم المشاريع الهامة التي تعمل عليها المؤسسة وخاصة مشروع تربية الأبقار ومشاريع زراعة النخيل التي تدار حاليا من قبل المؤسسة.

من جهته، أشار رئيس المؤسسة ثلاج الذيابات إلى جملة من التطلعات الاستثمارية المهمة التي تشمل التوسع في المشاريع وسبل التعاون الفني واللوجستي مع الوزارة.



وتطرق الى المسار الاستثماري ضمن المحطات الزراعية وضمن الشروط الفنية لإدارتها وامكانية الاستفادة من برامج التدريب في المحطات الزراعية.



المصدر: بترا



