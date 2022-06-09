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الخميس، 09-06-2022 07:48 م

وفد من جامعة باليرمو الإيطالية يزور كلية السياحة والفنادق بجامعة اليرموك

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الوكيل الاخباري - زار وفد من جامعة باليرمو الإيطالية، اليوم الخميس، كلية السياحة والفنادق بجامعة اليرموك، وذلك ضمن برنامج التعاون الدولي ايرازموس بلس.

وقدم عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة اليرموك، الدكتور عاطف الشياب، خلال لقاء الوفد الذي ضم عميد كلية الاقتصاد والاحصاء الدكتور ستيفانو ديكانتس بجامعة باليرمو الإيطالية والمسؤول عن برامج الماجستير والدكتوراة في الجامعة الدكتور أنزو سكانيلا المتخصص بالعلوم المالية والبنكية، شرحا حول أهداف ورؤى كلية السياحة والفنادق في جامعة اليرموك، مشيرا إلى أن الأردن يعتبر من الدول الغنية بمواردها الأثرية والتراثية والسياحية، ويتوفر فيها تنوع ثقافي وحضاري لا مثيل له في العالم.

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