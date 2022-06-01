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الأربعاء، 01-06-2022 08:00 م

تنشيط السياحة تشارك في معرض إيمكس 2022 بألمانيا

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الوكيل الاخباري - شاركت هيئة تنشيط السياحة في فعاليات معرض "إيمكس" (IMEX) المنعقد بمدينة فرانكفورت بألمانيا، خلال الفترة من 31 أيار إلى 2 حزيران الجاري، من خلال جناح أردني وبحضور ممثلين عن مكاتب السياحة والسفر، والفنادق الأردنية، والملكية الأردنية للطيران.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، قال وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز، إن المشاركة في معرض "إيمكس 2022" يأتي لاظهار الخصائص التي تتميز بها المملكة لجذب المؤتمرات والفعاليات.

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