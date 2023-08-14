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الإثنين، 14-08-2023 04:35 م

وفد وزاري يؤكد دعم الأردن لاستضافة الإمارات قمة المناخ

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أجرى وزراء المياه والري المهندس محمد النجار، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والبيئة الدكتور معاوية الراديدة، اليوم الإثنين، مباحثات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي الدكتور سلطان الجابر.

وأكد الوزراء دعم المملكة لاستضافة الإمارات لاجتماع قمة المناخ ورئاستها للدورة 28 للقمة والتي ستعقد في اكسبو دبي نهاية العام الحالي، مشددين على دور الإمارات الرائد في التصدي لتحديات المناخ دولياً، وعلى رئاسة الجابر لهذا المنتدى الدولي المهم.

وتناولت المباحثات، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

من جانبه، شدد الجابر على عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وتعاون أوسع.

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