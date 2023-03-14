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الثلاثاء، 14-03-2023 03:47 م

يوم علمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا

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الوكيل الإخباري-نظمت كلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، يوما علميا، لعرض مشاريع التخرج لطلبة الكلية.

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وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور وائل طيفور، خلال رعايته اليوم العلمي، أهمية هذه الفعاليات في رفد القطاعات الإنتاجية بكفاءات مؤهلة، مضيفًا أنها تعزز التعاون بين الجامعة وسوق العمل وتهيئة الطلبة للانخراط فيه.


وبدورها، أشارت عميد الكلية الدكتورة حنان النمري، إلى أهمية هذه الأيام في تعزيز خبرات الطلبة خاصة حديثي التخرج، في الحصول على فرص عمل في السوق المحلي والإقليمي.


من جهته، شدد نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، على أهمية تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير شراكات متميزة واستحداث برامج تحاكي احتياجات السوق وتعزيز التنافسية.

 




 

 


 

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