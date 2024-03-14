2290 طن خضار وفواكه وورقيات ترد السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري -

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2290 طنا، منها 1772 طن خضار، و 342 طن فواكه، و 175طن ورقيات.وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40- 70 قرشا، البصل الناشف 25- 35، الثوم 250 - 300، البطاطا 30- 43، البندورة 6- 15، الجزر 30- 40، الخيار 50- 80، الزهرة 15- 25، الليمون 30- 40، والموز البلدي بين 50و 75 قرشا.