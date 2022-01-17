29 ألف طالب تكميلي يتقدم اليوم لامتحان تاريخ الأردن

الوكيل الإخباري - يتوجه الاثنين، 29030 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحانات الدورة التكميلية من امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2021، في يومه التاسع، من أصل نحو 95 ألف مشترك ومشتركة هم إجمالي المسجلين.

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وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، إن هؤلاء الطلبة يتقدمون للامتحان في جلسته الأولى والتي تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا، بمبحث تاريخ الأردن في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة.



وأضاف المساعفة، إن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 30 كانون الأول/ ديسمبر، وحتى 22 كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر، مبينا أن جلسات الامتحان لم تسجل أي مخالفة تؤثر على سير الامتحانات داخل القاعات.