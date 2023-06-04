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الأحد، 04-06-2023 01:26 م

4264 طنا من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 4264 طنا، منها 3111 طن خضار، و966 طن فواكه، و187طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و20 قرشا، والبطاطا بين 20و30 قرشا، والبندورة بين 6و 12قرشا، والجزر بين 25و 40 قرشا، والخيار 20و 40 قرشا، والزهرة 25 و 50 قرشا، والليمون 40 و 60 قرشا، والموز البلدي 50 و 65 قرشا.




 




 

 


 

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