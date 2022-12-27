وزير التربية يتفقد قاعات امتحان تكميلية التوجيهي اليوم

الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الثلاثاء قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 / الامتحان التكميلي، في مدرستي ميسلون الثانوية للبنات وعثمان بن عفان الثانوية للبنين التابعتين لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان.

اضافة اعلان



وأكد الدكتور محافظة أن الامتحان في يومه الأول يسير وفق ما خططت له الوزارة، مشيرًا إلى الجاهزية العالية في تنظيم الامتحان من حيث توفير البيئة الامتحانية أو إجراءات الامتحان وإرشاداته التي حرصت الوزارة على التوعية بها مسبقًا.



وأكد أن أسئلة الامتحانات شاملة ومتنوعة وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وجميعها من المنهاج.



وثمن الدكتور محافظة الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الوزارة القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية، ودورهم الفاعل في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.



وأشار إلى أن الوزارة كانت قد شكلت غرفتي عمليات؛ الأولى في مركز الوزارة، للإجراءات الإدارية، واستقبال الأسئلة والاستفسارات والملاحظات من الأهالي والمجتمع، والغرفة الثانية في إدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة سير الامتحان ومجرياته، يقوم فيها خبراء متخصصون في كل مبحث من مباحث الامتحان بالرد على الملاحظات والأسئلة الفنية من قاعات الامتحان، حيث عممت أرقام هواتفها على مديري التربية والتعليم ومديري الإدارات.



وأوضح أن الوزارة أنهت كافة استعدادتها لعقد هذا الامتحان بجاهزية عالية، حيث قامت بتوفير احتياجات المشتركين من: مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانية، وتوفير كافة المستلزمات التي تضمن تقدم المشتركين في بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر.



من جانبه، تفقد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة سير الامتحان من خلال تواجده في غرفة العمليات في إدارة الامتحانات والاختبارات، داعيا فريق العمل واللجنة الفنية في الغرفة إلى الاستمرار بالاستجابة السريعة لأي ملاحظات قد ترد ومتابعتها بشكل فوري والإجابة على استفسارات المواطنين والطلبة المتعلقة بالامتحان وإجراءاته بشفافية واهتمام.



من جانبها، تفقدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات قاعات الامتحان في مدرستي بنت عدي الثانوية للبنات، وابن عباس الثانوية للبنين التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة.



وأكدت الدكتورة قبيلات أن الامتحان يسير وفق ما خططت له الوزارة، مبدية ارتياحها لسير الامتحان، مشيدة بالبيئة الامتحانية المناسبة التي وفرتها الوزارة لأبنائنا الطلبة ليتقدموا لامتحاناتهم بكل سهولة ويسر.



وكانت قد جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على مختلف المدارس التي يعقد فيها الامتحان، حيث تقدم للامتحان في يومه الأول في مبحث التربية الإسلامية 30069 مشتركًا ومشتركة في ورقة امتحانية موحدة لكافة فروع التعليم الأكاديمي والمهني.

