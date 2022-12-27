الثلاثاء 27-12-2022
الوكيل الاخباري

أبرزها القروض والاقساط .. تعرّف على المخاطر المالية التي تعرّض لها عملاء البنوك في الأردن

ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 57 شخصا

بدء تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية 2023 الاثنين المقبل

صرف مستحقات مالية للطلبة الحاصلين على قروض في هذه الجامعات - أسماء

استطلاع: 58% من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد ازداد تدهورا في ظل إدارة بايدن

النفط عند أعلى مستوى في 3 أسابيع وبرنت يقفز فوق 84 دولار للبرميل

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الاسلامية لتكميلية التوجيهي

تفاصيل الجلسة المغلقة تحت القبة بين الحكومة والنواب

الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد

التعامل مع 1225 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 27-12-2022 01:12 م

وزير التربية يتفقد قاعات امتحان تكميلية التوجيهي اليوم

22


الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الثلاثاء قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 / الامتحان التكميلي، في مدرستي ميسلون الثانوية للبنات وعثمان بن عفان الثانوية للبنين التابعتين لمديرية التربية والتعليم لقصبة عمان.

اضافة اعلان


وأكد الدكتور محافظة أن الامتحان في يومه الأول يسير وفق ما خططت له الوزارة، مشيرًا إلى الجاهزية العالية في تنظيم الامتحان من حيث توفير البيئة الامتحانية أو إجراءات الامتحان وإرشاداته التي حرصت الوزارة على التوعية بها مسبقًا.


وأكد أن أسئلة الامتحانات شاملة ومتنوعة وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وجميعها من المنهاج.


وثمن الدكتور محافظة الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الوزارة القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية، ودورهم الفاعل في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.


وأشار إلى أن الوزارة كانت قد شكلت غرفتي عمليات؛ الأولى في مركز الوزارة، للإجراءات الإدارية، واستقبال الأسئلة والاستفسارات والملاحظات من الأهالي والمجتمع، والغرفة الثانية في إدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة سير الامتحان ومجرياته، يقوم فيها خبراء متخصصون في كل مبحث من مباحث الامتحان بالرد على الملاحظات والأسئلة الفنية من قاعات الامتحان، حيث عممت أرقام هواتفها على مديري التربية والتعليم ومديري الإدارات.


وأوضح أن الوزارة أنهت كافة استعدادتها لعقد هذا الامتحان بجاهزية عالية، حيث قامت بتوفير احتياجات المشتركين من: مياه الشرب، والتدفئة المناسبة، واللوحات الإرشادية، وصورة مكبرة لورقة القارئ الضوئي في كل غرفة امتحانية، وتوفير كافة المستلزمات التي تضمن تقدم المشتركين في بيئة امتحانية ملائمة وبكل سهولة ويسر.


من جانبه، تفقد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة سير الامتحان من خلال تواجده في غرفة العمليات في إدارة الامتحانات والاختبارات، داعيا فريق العمل واللجنة الفنية في الغرفة إلى الاستمرار بالاستجابة السريعة لأي ملاحظات قد ترد ومتابعتها بشكل فوري والإجابة على استفسارات المواطنين والطلبة المتعلقة بالامتحان وإجراءاته بشفافية واهتمام.


من جانبها، تفقدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات قاعات الامتحان في مدرستي بنت عدي الثانوية للبنات، وابن عباس الثانوية للبنين التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة.


وأكدت الدكتورة قبيلات أن الامتحان يسير وفق ما خططت له الوزارة، مبدية ارتياحها لسير الامتحان، مشيدة بالبيئة الامتحانية المناسبة التي وفرتها الوزارة لأبنائنا الطلبة ليتقدموا لامتحاناتهم بكل سهولة ويسر.


وكانت قد جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على مختلف المدارس التي يعقد فيها الامتحان، حيث تقدم للامتحان في يومه الأول في مبحث التربية الإسلامية 30069 مشتركًا ومشتركة في ورقة امتحانية موحدة لكافة فروع التعليم الأكاديمي والمهني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f71bcf80-1ef2-4852-aa8d-ccd1684afbba

أبرزها القروض والاقساط .. تعرّف على المخاطر المالية التي تعرّض لها عملاء البنوك في الأردن

M63A8103 - Copy

بدء تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية 2023 الاثنين المقبل

Fk-sTZVWAAA-2Bc-1536x1024

ولي العهد يتابع تمرينا عسكريا تعبويا أردنيا إماراتيا

10202227103538315345501 (1)

صرف مستحقات مالية للطلبة الحاصلين على قروض في هذه الجامعات - أسماء

ور

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الاسلامية لتكميلية التوجيهي

0L5A0028

تفاصيل الجلسة المغلقة تحت القبة بين الحكومة والنواب

أخبار متعلقة
شرطة سير (1)

اصابتان بحادث تتابع قريب في صويلح

M63A8882

غرفة عمليات في التربية بشأن سير الامتحان التكميلي

مدرسة

متى يبدأ دوام الفصل الدراسي الثاني في مدارس الاردن ؟

193433

تربية البادية الشمالية الغربية تستكمل استعداداتها لامتحانات الدورة الشتوية التكميلية

M63A8879

التربية تطرح عطاءات لصيانة وإنشاء أبنية لعدد من المدارس

M63A8869

التربية تصدر الدفعة الرابعة لمكرمة أبناء المعلمين - رابط