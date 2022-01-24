4915 شكوى حول خدمات الإنترنت العام الماضي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان حرص الهيئة على حماية مصالح المستفيدين من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة وصولاً الى تقديم الخدمات المتنوعة على النحو الذي يلبي رغبات وحاجات المستفيدين بأسعار معقولة وجودة عالية.



وأضاف المهندس السرحان ان الهيئة تتعامل مع الشكاوى الواردة اليها من المستفيدين من الخدمات بمهنية وشفافية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، مشيراً الى ان الهيئة تلقت ما مجموعه (6978) شكوى من المستفيدين من خدمات الاتصالات والبريد خلال العام 2021 مقارنة بــ(6126) شكوى تلقتها الهيئة خلال العام 2020 وبنسبة زيادة بلغت (14%)، في حين وصلت نسبة معالجة الشكاوى للعام 2021 الى 95 % .



وأوضح ان الشكاوى المتعلقة بخدمات الانترنت بلغت (4915) شكوى، ومجموع شكاوى خدمات الهاتف المتنقل بلغت (1852) شكوى، وشكاوى خدمات الهاتف الثابت (138) شكوى، وخدمات البريد (61) شكوى، والبطاقات المدفوعة مسبقا (3) شكاوى، وتتبع المركبات (5) شكاوى، والموافقات النوعية (4) شكاوى.



وأشار السرحان الى وجود زيادة طبيعية في أعداد الشكاوى في العام 2021 في ظل الانتشار والتنوع الكبير لخدمات الاتصالات وبالذات خدمات الانترنت، حيث أن جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها من حيث انتشار منصات التعليم والعمل عن بعد والاستخدام الأكبر لخدمات الدفع الالكتروني وغيرها وذلك يظهر جلياً في توزيع الشكاوى من خلال استحواذ شكاوى الانترنت على النسبة الأكبر من الشكاوى وبنسبة (70%) تقريبًا.

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ولفت الى ان هناك عدد من الشكاوى التي لا زالت قيد المتابعة والتي تحتاج الى مهلة زمنية أطول نسبياً والمتعلقة بشكاوى التغطية، والتي تتطلب الى تنفيذ جولات ميدانية واجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة التنسيق مع الشركات ذات العلاقة.



وأهاب السرحان بكافة المشتركين في خدمات الاتصالات والبريد – في حال وجود أي مشكلة في الخدمة المقدمة- الى ضرورة القيام بداية بتسجيل شكوى لدى الشركة مزودة الخدمة - وليس من خلال المندوب - والحصول على رقم للشكوى للمتابعة، وفي حال عدم قيام الشركة بحل الشكوى و/أو عدم الرد ضمن المهلة الممنوحة للشركة للرد؛ أن يتواصل مع الهيئة من خلال كافة القنوات المتاحة من قبلها والمبينة أدناه وتسجيل شكوى رسمية بحيث يتم متابعتها من خلال ضباط الارتباط المكلفين لهذه الغاية وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة والمتفق عليها مع كافة الشركات مزودة الخدمة.



- الرقم المجاني المخصص للشكاوى (117000)



- البريد الالكتروني ([email protected])



- صفحة الهيئة على الفيسبوك والتويتر



- الموقع الالكتروني للهيئة والمرتبط بشكل مباشر مع النظام المؤتمت لتلقي ومتابعة الشكاوى.



- الحضور شخصياً



وختم حديثه بدعوة المستفيدين من خدمات الاتصالات الى ضرورة التحقق من طبيعة الخدمة المقدمة من قبل الشركة قبل توقيع العقد ومدى مواءمة الأجهزة المستخدمة لديه مع الخدمة المقدمة من قبل الشركة، وأن يتم توثيق أية عهود لفظية من قبل مندوب المبيعات على عقد الاشتراك المبرم بين الشركة والمشترك والاحتفاظ بنسخة عن العقد بعد ابرامه.