هل يتخلص الذهب من "لعنة سبتمبر"؟

وانخفض الذهب كل سبتمبر/أيلول منذ عام 2017. وعلى مدار تلك الفترة، كان متوسط الانخفاض 3.2% في سبتمبر/أيلول - وهو بسهولة أسوأ شهر في العام، وأقل بكثير من متوسط المكسب الشهري البالغ 1%.
إنها ظاهرة حيرت خبراء الاقتصاد الذين يعتقدون أن الأسواق يجب أن تتصرف بكفاءة أكبر، ولا تقتصر على الذهب: فشهر سبتمبر/أيلول هو أيضاً أسوأ شهر للأسهم الأميركية، مع انخفاض متوسط بأكثر من 1.5% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى العقد الماضي.
وقال المحلل في ف
رياح معاكسة
والجانب الآخر هو أنه عندما يصل سبتمبر، تكون هناك رياح معاكسة مدمجة للذهب. كما يعد شهر سبتمبر تقليدياً أقوى شهر للدولار، مما يعني أن المتداولين الذين يستخدمون عملات أخرى يمكنهم شراء كميات أقل من الذهب بأموالهم.
ارتفع المعدن الثمين بنسبة 22% هذا العام، بما في ذلك 8% منذ يوليو. وقد تم دعمه من خلال عمليات الشراء القوية من قبل البنوك المركزية، وزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية، والشراء الصحي للسبائك المادية في سوق خارج البورصة.
كما كانت مكاسب الذهب مدفوعة بتوقعات بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية الشهر المقبل. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع قبل الماضي إن "الوقت قد حان" لخفض أسعار الفائدة، لكن سرعة وحجم ال
من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك: "تشير الموسمية إلى شهر مليء بالتحديات المحتملة".
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