أزمة وقود خانقة في صنعاء

الوكيل الاخباري- تعيش العاصمة اليمنية صنعاء، منذ عدة أيام، أزمة حادة وخانقة في المشتقات النفطية، وذلك بعدما منعت ميليشيات الحوثي الانقلابية، دخول ناقلات النفط القادمة من المناطق المحررة.



وتداول اليمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، صورا أظهرت ما قالوا إنها ناقلات نفط ممنوعة بقرار حوثي من دخول صنعاء وعدد آخر من المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات.







واعتبر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، ”قرار الحوثي منع دخول ناقلات النفط، وتصريف الوقود عبر منافذ البيع الرسمية، الغرض منه افتعال أزمة مصطنعة، لإدارة السوق السوداء ومضاعفة الأسعار“.

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