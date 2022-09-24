أسبوع من الخسائر للأسهم الأميركية بسبب مخاوف الفائدة

الوكيل الإخباري -
تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الأسواق الأميركية خلال الأسبوع الماضي بشكل حاد، حيث واصل المستثمرون إعادة ترتيب أوضاعهم وسط مخاوف من أن تؤدي سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتشديد السياسة النقدية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.اضافة اعلان
وفي أسبوع، تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 4.64 % ، وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 3.99 % ، كما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 5.07 %.
وبعد تحقيق مكاسب ضخمة خلال العامين الماضيين، اهتزت "وول ستريت" في عام 2022 بسبب المخاوف بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك أزمة أوكرانيا، وأزمة الطاقة في أوروبا، وموجات تفشي فيروس كورونا في الصين، وتشديد السياسات النقدية في أنحاء العالم. ( سكاي نيوز
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