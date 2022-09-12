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الإثنين، 12-09-2022 01:00 م

أسعار الذهب ترتفع عالمياً مع ترقب صدور بيانات التضخم الامريكية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع يوم الاثنين رغم عودة صعود الدولار الأمريكي، بعدما تمكن الذهب من إغلاق آخر جلسات الأسبوع الماضي محققا بعض المكاسب.

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وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية بنحو 0.45% لتصل إلى 1,724.64 دولارا للأوقية، كما ارتفعت كذلك أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنحو 0.44% لتصل إلى 1,736.20 دولارا للأوقية.

وعلى الجانب الآخر وفضلا عن الذهب، ارتفعت عقود الفضة الآجلة تسليم ديسمبر بنحو 1.69% مسجلة 19.09 دولارا للأوقية، كما صعدت عقود البلاتينيوم الفورية بنسبة 1.11% إلى 894.01 دولارا للأوقية.

 

ويترقب المستثمرون بالأسواق العالمية صدور بيانات التضخم الأمريكية التي من المقرر أن تظهر غدا الثلاثاء، حيث ستؤثر بشدة على قرار وتيرة رفع سعر الفائدة باجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل بوقت لاحق من هذا الشهر. ( investing

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