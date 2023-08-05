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السبت، 05-08-2023 08:27 ص

أسهم أميركا تتراجع على خلفية تقرير الوظائف

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الوكيل الاخباري - أغلقت مؤشرات وول ستريت على تراجع، بعد تقرير أظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، كما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية خسائر أسبوعية في وقت يتأهب فيه المستثمرون لمزيد من المفاجآت السلبية.

وجاءت جلسة التداول متقلبة، وارتفعت المؤشرات في مستهل التداولات قبل أن تغلق على هبوط.

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ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.28 نقطة أو 0.52 بالمئة ليغلق عند 4478.61 نقطة.

 

فيما انخفض ناسداك المجمع 50.48 نقطة أو 0.36 % إلى 13909.24 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 148.69 نقطة أو 0.42 %  إلى 35073.53 نقطة.

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