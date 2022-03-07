أوكرانيا: نستطيع تصدير 23 مليون طن من القمح الموسم الحالي

الوكيل الاخباري- قررت الحكومة الأوكرانية، الأحد، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس.



وأضاف القرار الصادر عن الحكومة، أن التجار سيحتاجون أيضا إلى تراخيص لتصدير الدواجن والبيض. وأوكرانيا من بين كبار منتجي ومصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم.



وقالت أكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم أيضا، إنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة، و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22.



وأوقفت أوكرانيا في وقت سابق، الأحد، تصدير العديد من السلع الزراعية في مواجهة الغزو الروسي لها. وعلقت الحكومة صادرات الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية.

اضافة اعلان

العربية