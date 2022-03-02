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الأربعاء، 02-03-2022 10:47 ص

الصوامع: مخزون القمح يكفي لـ15 شهراً والشعير والنخالة لـ11 شهراً

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين الدكتور أنور العجارمة، إن مؤشرات المخزون في مستودعات الشركة و المستوعبات الأرضية، تلبي احتياجات السوق المحلية لنحو 15 شهراً من مادة القمح، و11 شهراً من مادتي الشعير والنخالة.

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وأكد العجارمة خلال زيارة برفقة المدير العام المهندس عماد الطراونة إلى مجمّعات الشركة ضرورة التقاط الرسائل الملكية السامية حول الأمن الغذائي، وإيلاء الاهتمام بسبل الشمول والاستدامة، باعتبارها جزءاً من مقومات الأمن القومي، من خلال وضع خطط تضمن توفير الأمن الغذائي المستدام، وتعزز الاعتماد على الذات.


وقال في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة يقع على عاتقها مسؤولية التوسّع وتحديث معداتها ضماناً لديمومة العمل واستجابة للنمو السكاني، مشيراً إلى تطلعها إلى تحديث ممتلكاتها وتنويع مصادر دخلها من خلال مشاريع تتزامن مع التوجيهات الملكية لتضييق الفجوة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي.


واطّلع خلال الزيارة على جاهزية وكفاءة التشغيل، حاثاً الموظفين على تقديم مقترحات لتطوير العمل تحقيقاً لقيم مضافة ملموسة، في ظل الجهود التي يبذلونها لتخزين وإدارة المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير.

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