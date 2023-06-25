الأحد 25-06-2023
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صناعيون: السعودية سوق واعدة أمام صناعة الغذاء الأردنية

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الأحد، 25-06-2023 10:43 ص

صناعيون: السعودية سوق واعدة أمام صناعة الغذاء الأردنية

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الوكيل الإخباري - أكد صناعيون أن السوق السعودية من أهم الأسواق الواعدة لزيادة الصادرات الصناعية الغذائية، في ظل العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، بالإضافة إلى القرب الجغرافي.

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وشددوا في ختام مشاركتهم بمعرض "سعودي فود 2023"، الذي أقيم بمركز الرياض الدولي بمشاركة 100 دولة، على أهمية المشاركة بالمعارض الخارجية لترويج الصناعات الوطنية وفتح أسواق ونوافذ تسويقية جديدة أمامها.

وبحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين اليوم الأحد، شارك بالمعرض 18 شركة محلية متخصصة بمختلف مجالات الصناعات الغذائية، بدعم من مشروع نمو الأعمال الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وقال صناعيون إن الجناح الأردني شهد إقبالا لافتا من قبل التجار وزائري المعرض الذين أبدوا إعجابهم بالجودة العالية التي وصلت إليها الصناعات الغذائية الوطنية.


وأكدوا أن السوق السعودية مهمة بالنسبة للصادرات الأردنية، مشيدا بالجهود التي قامت بها جمعية المصدرين الأردنيين، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات اللوجستية والتنظيمية للجناح الأردني الذي شارك بالمعرض.


بدوره، وصف مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين، حليم أبو رحمة، المشاركة الأردنية بالمعارض بالناجحة حيث أثمرت بتوصيل شركات أردنية لتفاهمات مع العديد من التجار الذي يرغبون في استيراد المنتج الأردني.


وأكد أن السوق السعودية من أهم الأسواق للصادرات الصناعية الأردنية في ظل العلاقة المتينة والمميزة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.
وأوضح أن نشاط الجمعية في السعودية الشقيقة مهم جدا، ويأتي ليعزز دور الجمعية الدائم في البحث عن أسواق تصديرية للمنتجات الوطنية، وفتح المجال أمام الشركات الأردنية لدخول أسواق حيوية ومهمة.


ولفت إلى أن الجناح الأردني كان من أكبر الأجنحة المشاركة بالمعرض وشهد إقبالا مميزا من قبل التجار والمشاركين بالمعرض من مختلف دول العالم.


وأكد أن الجمعية ستواصل دورها في ترويج الصادرات الوطنية، من خلال استغلال الخبرات الواسعة التي تمتلكها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات العلاقة.


وأوضح أبو رحمة، أن مشاركة المصدرين الأردنيين بالمعارض الخارجية ولا سيما المتخصصة بصناعة الغذاء، تتوافق مع الاهتمام الملكي في تعزيز الأمن الغذائي والاهتمام بقطاع الصناعات الغذائية، وذلك من خلال إقامة شراكات واستقطاب استثمارات وتوسيع الأعمال وزيادة كميات الإنتاج.


وأشار إلى أن جمعية المصدرين تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة، لتمكين الصناعيين والمصدرين من دخول أسواق جديدة، من خلال المشاركة الدائمة بالمعارض الدولية المتخصصة، وتنظيم الورشات واللقاءات للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.


وبين أن الجمعية التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي، وتنفيذ النشاطات الهادفة إلى تنمية الصادرات التي تعد المحرك الرئيس للنمو وتحريك عجلة الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز الاحتياطيات النقدية.

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