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الثلاثاء، 20-12-2022 01:55 م

إيلون ماسك يخسر 190 مليار دولار وتسلا بأدنى مستوى

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الوكيل الإخباري- فقد الرئيس التنفيذي لتسلا موتورز وصاحب تويتر إيلون ماسك  في عام وشهر 190 مليار دولار من ثروته التي بلغت في 10 تشرين الثاني أعلى مستوياتها على الإطلاق حينما بلغت آنذاك مستويات 340 مليار دولار.

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وفي تلك الأثناء وعندما اعتلى ماسك عرش الملياردير برقم لم يسبقه إليه أحد في العصر الحديث كانت أسهم تسلا تحلق بأعلى مستوياتها على الإطلاق عند سعر 1230 دولار للسهم.


وفقًا لمؤشر بلومبرج 500 للمليارديرات تبلغ ثروة إيلون ماسك 155 مليار دولار مقابل أكثر من 342 مليار دولار في نوفمبر 2021، بينما بلغت خسائر ماسك خلال العام الجاري فقط وقبل نهايته بأسبوع 115 مليار دولار.


يحتل إيلون ماسك المرتبة الثانية بعد برنار أرنو صاحب الـ 72 ربيع بثروة تبلغ 162 مليار دولار، بينما يأتي الملياردير الهندي جوتام أداني في المرتبة الثالثة بثروة تبلغ 126 مليار دولار. ( investing

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