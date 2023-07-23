إيلون ماسك يفقد تصدر قائمة فوربس كأغني رجل في العالم

الوكيل الإخباري - بعد أقل من شهر من تصدره قائمة فوربس كأغني رجل في العالم، تراجع إيلون ماسك مرة أخرى إلى المركز الثاني بعد انهيار سهم Tesla.

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وانخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بأكثر من 7% الأسبوع الماضي، مما خفض ما يقرب من 21.2 مليار دولار من ثروة ماسك.



وبلغت ثروة ماسك الصافية 236.5 مليار دولار، أي أقل بنحو 1.6 مليار دولار من قطب السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو المتصدر لقائمة فوربس حاليا، والمنافس لماسك على المركز الأول.



وأغلق سهم Tesla عند أعلى مستوى له في 2023، الثلاثاء، ثم أصدرت الشركة تقرير أرباحها للربع الثاني من 2023، بعد إغلاق السوق الأربعاء.



وعلى الرغم من الأرباح التي تفوق التوقعات، جاء تفاعل المستثمرين بشكل سلبي على التقرير، حيث زادت التحذيرات المتشائمة حول ما إذا كانت الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 818 مليار دولار مبالغاً فيها.



وأثر الانخفاض بشكل مباشر على ثروة الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، الذي يمتلك حوالي 23% من أسهمها.







