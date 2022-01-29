السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

العلاوين للوكيل: تعبئة 850 ألف أسطوانة غاز خلال المنخفض دون انقطاع

الضمان: تخصيص راتب للمتوفين بكورونا من الكوادر الصحية

رئيس الأرجنتين: عدم موافقة أوروبا على "سبوتنيك- V" خطأ تمليه دوافع سياسية

الديوان الملكي يهنىء بعيد ميلاد الملك الستين

بالرغم من الانزلاقات.. ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

حجاوي: منخفض الخير سوف يقلل عدد إصابات كورونا ومدة الموجة

شكاوى من تأخر نتائج فحوصات كورونا.. والصحة توضح

السير: 179 حادثاً مروريا خلال 24 ساعة

قرصنة منصة عملات مشفرة بمبلغ 80 مليون دولار

جمعية المصدرين: الصادرات الصناعية تشكل 90 % من الصادرات الكلية للمملكة

السبت، 29-01-2022 11:34 ص

اربد: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة 90 % خلال 4 أعوام

138454


الوكيل الاخباري - ارتفعت المساحات الإجمالية المرخصة في محافظة اربد بنسبة 90 بالمئة خلال الأعوام 2019-2022.

اضافة اعلان


وبين رئيس فرع نقابة المهندسين في المحافظة الدكتور احمد الملكاوي ان ارتفاع هذه النسبة بهذا الحجم قياسا على فترات سابقة يعود الى المتابعة الحثيثة وفرق الكشف الميداني التي تشكلت من النقابة والبلديات وهندسة البلديات والجهات الاشرافية والرقابية ذات العلاقة، وكشفت عن العديد من المخالفات التي جرى تصويبها.


وقال إن الحد من استخدام الترخيص على "نظام الكروكي" الى الحدود الدنيا واقتصاره على المناطق التي تستوجب طبيعة الملكيات والبناء فيها اعتماد "ترخيص الكروكي"، قلص أيضا من حجم المخالفات وزاد من نسبة المساحات المرخصة.


وأشار الملكاوي إلى أن عمل النقابة لم يقتصر على الإجراءات الميدانية والكشف عن المخالفات والتحقق من صوابية الإجراءات لكن الدور الاستشاري كان له أثر بارز في تحقيق إنجازات نوعية خلال الدورة الماضية.


ولفت الى ان ابرز الانجازات التي تحققت خلال السنوات الاربع الاخيرة تمثلت بارتفاع مجموع المساحات المدخلة كبناء مقترح بنسبة 64 بالمئة بالإضافة الى ارتفاع مجموع المساحات المدخلة كبناء قائم بنسبة 300 بالمئة.


ونوه الملكاوي إلى أن عدد فحوصات التربة تضاعف خلال هذه الفترة بنسبة 100 بالمئة، مشيرا الى تحويل 26 قضية تزوير مخططات هندسية إلى هيئة مكافحة الفساد عام 2019 .


واكد ان اجراءات الرقابة والمتابعة والتفتيش التي تقوم بها النقابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تهدف الى تحقيق معايير البناء الوطني و المواصفة الاردنية والكودات الخاصة بالبناء وفق تصنيفاته وغاياته المختلفة حفاظا على السلامة العامة والحد من أي احتمالية بوجود عيوب انشائية تهدد الأرواح والممتلكات.


واشاد الملكاوي بتعاون البلديات والمكاتب الهندسية والمقاولين وشركات الاسكان والجهات ذات الصلة والحاكمية الادارية والجهاز القضائي في تسهيل وإنجاح عمل فرق الرقابة والتفتيش والمتابعة ما كان له أثر ملموس في الالتزام بالقوانين والحد من المخالفات.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
720211495051291210046

تجارة الأردن: مقبلون على نظام عالمي جديد

da59b0c7-8f3e-4926-b78f-0fd72fda8160_16x9_1200x676

الجنيه المصري في 2022.. مؤسسة عالمية متفائلة بقوة

c2efefca-6c9f-4a9a-ac4b-37229ef76cf7_16x9_1200x676

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

ab494390-13b5-45cd-9c77-6de23c39d781_16x9_1200x676

وول ستريت تسجل أفضل يوم لها في 2022

Untitled-1-94-1200x675

غزو أوكرانيا يهدد بارتفاع أسعار الغذاء عالميا

bitcoin-cryptocurrency-5k-4t-1600x900-1200x675

قرصنة منصة عملات مشفرة بمبلغ 80 مليون دولار

أخبار متعلقة
هيئة الاوراق المالية3

بورصة عمان تنهي تداولاتها على انخفاض

60437898a0b63

157.8 مليون دولار صادرات إربد الصناعية

2_7 (1)

الحكومة ترصد 1.5 مليون دينار لمشروع الحصاد المائي خلال العام الحالي

main_image61d1b65d30bc9

ارتفاع فاتورة الأردن النفطية إلى 22.9%

يييييييييشششش

دعوة المستوردين للتسجيل على المنصة الخاصة بالواردات

12202127205515861937132

رفع الضريبة على "الهايبرد" يدخل حيز التنفيذ .. والتجار: نتوقع ركودا طويلا