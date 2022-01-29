اربد: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة 90 % خلال 4 أعوام

الوكيل الاخباري - ارتفعت المساحات الإجمالية المرخصة في محافظة اربد بنسبة 90 بالمئة خلال الأعوام 2019-2022.

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وبين رئيس فرع نقابة المهندسين في المحافظة الدكتور احمد الملكاوي ان ارتفاع هذه النسبة بهذا الحجم قياسا على فترات سابقة يعود الى المتابعة الحثيثة وفرق الكشف الميداني التي تشكلت من النقابة والبلديات وهندسة البلديات والجهات الاشرافية والرقابية ذات العلاقة، وكشفت عن العديد من المخالفات التي جرى تصويبها.



وقال إن الحد من استخدام الترخيص على "نظام الكروكي" الى الحدود الدنيا واقتصاره على المناطق التي تستوجب طبيعة الملكيات والبناء فيها اعتماد "ترخيص الكروكي"، قلص أيضا من حجم المخالفات وزاد من نسبة المساحات المرخصة.



وأشار الملكاوي إلى أن عمل النقابة لم يقتصر على الإجراءات الميدانية والكشف عن المخالفات والتحقق من صوابية الإجراءات لكن الدور الاستشاري كان له أثر بارز في تحقيق إنجازات نوعية خلال الدورة الماضية.



ولفت الى ان ابرز الانجازات التي تحققت خلال السنوات الاربع الاخيرة تمثلت بارتفاع مجموع المساحات المدخلة كبناء مقترح بنسبة 64 بالمئة بالإضافة الى ارتفاع مجموع المساحات المدخلة كبناء قائم بنسبة 300 بالمئة.



ونوه الملكاوي إلى أن عدد فحوصات التربة تضاعف خلال هذه الفترة بنسبة 100 بالمئة، مشيرا الى تحويل 26 قضية تزوير مخططات هندسية إلى هيئة مكافحة الفساد عام 2019 .



واكد ان اجراءات الرقابة والمتابعة والتفتيش التي تقوم بها النقابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تهدف الى تحقيق معايير البناء الوطني و المواصفة الاردنية والكودات الخاصة بالبناء وفق تصنيفاته وغاياته المختلفة حفاظا على السلامة العامة والحد من أي احتمالية بوجود عيوب انشائية تهدد الأرواح والممتلكات.