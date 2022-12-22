ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفع الذهب الخميس، مدعوما بضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية بحثا عن مزيد من الإرشاد.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %إلى 1818.40 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0225 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 %إلى 1827.70 دولار.



وتراجع مؤشر العملة الأميركية 0.2 %، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام وأرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش. كما سينظر المتداولون في بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقررة غدا الجمعة، بحثا عن مؤشرات على التضخم.

وكالات