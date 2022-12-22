الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس عالمياً

طرقات تشهد ضباب كثيف صباح اليوم - صور

الجيش يفتح باب التجنيد في عدد من التخصصات

ديوان الخدمة يدعو المئات لإجراء الامتحان التنافسي - أسماء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

وفيات الخميس 22 -12-2022

الامن العـام : فتاة تقتل 3 من عائلتها في اربد

الأمير مرعد يعود مصابي أحداث الحسينية

 
الخميس، 22-12-2022 08:04 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس عالمياً

ذهب3


الوكيل الإخباري - ارتفع الذهب الخميس، مدعوما بضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية بحثا عن مزيد من الإرشاد.

اضافة اعلان


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %إلى 1818.40 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0225 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 %إلى 1827.70 دولار.


وتراجع مؤشر العملة الأميركية 0.2 %، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.


ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام وأرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش. كما سينظر المتداولون في بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقررة غدا الجمعة، بحثا عن مؤشرات على التضخم.

 

وكالات


إقرأ ايضا
كيف-اعرف-الذهب-نازل-ولا-مرتفع-اليوم

هل يعتبر الشراء والتداول بالذهب الآن مجدياً؟ .. تقرير اقتصادي عالمي يجيب

ليرة

بعد ارتفاع أسعار الذهب محليا.. تعرّف على سعر الليرة الرشادي والإنجليزي

2073121-1626862883

الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوى أمام الدولار

33

مستوى قياسي جديد للاقتراض العام في بريطانيا خلال تشرين الثاني

moved_LYNXNPEB6U0ZQ_L

توقعات بسقوط الدولار في 2023

للللل

وزير الطاقة السعودي: أوبك+ تبعد السياسة عن قراراتها

أخبار متعلقة
LYNXMPEA5M0AC_L

الذهب عالمياً يهبط أكثر من 5 دولار مع افتتاح اليوم

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

الذهب عالمياً يسجل مكاسب مع ضعف الدولار

LYNXMPEIAR04E_L

تراجع أسعار الذهب عالمياً

66219776-20200805092430afpp-afp_1wa7jm.h-730x438-1-1

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب عالميا

LYNXMPED180L9_L

الذهب يستعيد بريقه عالمياً ويرتفع أكثر من 6 دولارات

637c678ed9556

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً