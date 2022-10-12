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الأربعاء، 12-10-2022 12:33 م

ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في الأردن 16.61% خلال 8 أشهر

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الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آب من عام 2022 ليصل الى 145.43 مقابل 126.67 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 14.81%.

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ومن أبرز المجموعات الصناعية التي ساهمت في هذا الارتفاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.93% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، والرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 50.51% والتي تشكل أهميتها النسبية 28.2%.


في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 12.46% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.

 


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