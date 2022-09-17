السبت 17-09-2022
الوكيل الاخباري

مدير الضمان: التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر ستطبق على من لديهم أقل من (84) اشتراكا

تايوان: الصين تواصل أنشطتها العسكرية حول الجزيرة

العراق.. تسجيل جديد يكشف معلومات صادمة عن صراع الفصائل المسلحة

الأمانة عن عمارة اللويبدة: لم نتلقى أي شكاوى عن أعمال صيانة

ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت

وقفة للمطالبة برفع أسعار حصص تدريب السواقة في الأردن

الكاظمي: العراق يمر بواحدة من أصعب الأزمات منذ 2003

النواب يستكمل مناقشة مشروع حقوق الطفل الاثنين

بدء استقبال طلبات ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي في المملكة

الملك يغادر إلى لندن لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

 
السبت، 17-09-2022 03:38 م

قطر: ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 7.8 بالمائة

الانتاج-الصناعي-قطر


الوكيل الاخباري - ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر بنسبة 7.8 بالمائة في شهر تموز الماضي على أساس سنوي، مسجلاً مستوى 104.5 نقطة، وفق أحدث بيانات أوردها جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم السبت.

اضافة اعلان


ويعكس المؤشر، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة.


وأظهرت البيانات، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021، كما سجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاَ 4.8 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021، بسبب ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 14.7 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 12.7 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.6 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.1 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.6 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة.


وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، فقد لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 4.3 بالمائة.


أما قطاع إمدادات المياه، فعند مقارنة تموز 2022 مع الشهر المماثل من العام الماضي، فقد ارتفع بنسبة 27.1 بالمائة.


إقرأ ايضا
32c9bcda11ce7b2dad1765b8350aadca_JCI_logo

اجتماع اللجنة التوجيهية لجائزة المصنع الأخضر غدا الأحد

image

ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت

6274c3454c59b712121e5116

بعد تراجع أسبوعي.. أسعار النفط عالمياً تفقد 20 % بالربع الثالث

GettyImages-1228428340_0

بسبب الفائدة .. العملة الخضراء تزداد قوة

920227104357148376967

انخفاض كبير على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة السبت

عتعتت

المؤشرات الأمريكية تسجل أكبر خسارة أسبوعية في شهور

أخبار متعلقة
للال

لبنان .. لا قدرة على تأمين الكهرباء إلا لساعتين والطاقة الشمسية الخيار الوحيد

steg-171218

ارتفاع استهلاك الأردنيين من المحروقات والكهرباء العام الماضي

ييييييي

قرار مرتقب للفائدة يهبط بأسهم أوروبا

f97a6240-d663-4c66-be4b-300918993ea8

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز

يببببب

بريطانيا ترفع سقف أسعار الطاقة 80 %

thumbs_b_c_1cb0c6dbaf35091eaed334d7732c8edf

هيئة الطاقة تتلقى 626 طلبا للحصول على تراخيص بمختلف القطاعات