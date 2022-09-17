قطر: ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 7.8 بالمائة

الوكيل الاخباري - ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر بنسبة 7.8 بالمائة في شهر تموز الماضي على أساس سنوي، مسجلاً مستوى 104.5 نقطة، وفق أحدث بيانات أوردها جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم السبت.

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ويعكس المؤشر، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة.



وأظهرت البيانات، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021، كما سجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاَ 4.8 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021، بسبب ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 14.7 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 12.7 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.6 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.1 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.6 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة.



وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، فقد لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 4.3 بالمائة.



أما قطاع إمدادات المياه، فعند مقارنة تموز 2022 مع الشهر المماثل من العام الماضي، فقد ارتفع بنسبة 27.1 بالمائة.

