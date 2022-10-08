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السبت، 08-10-2022 02:25 م

أزمة الطاقة ترغم معالم سياحية في أوروبا على خفض الأضواء - أسماء

رببببب


الوكيل الإخباري - بدأ عدد متزايد من المدن الأوروبية، في خفض الأنوار من أجل تقليل استهلاك الكهرباء، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

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وصارت باريس أحدث مدينة أوروبية تعلن عن اتخاذ إجراءات لتوفير الطاقة وخطط لإطفاء الأنوار عند برج إيفل الشهير، قبل أكثر من ساعة من الموعد المحدد لها، وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تطفأ إضاءة المباني العامة والمتاجر أثناء فترة الليل.


كما تعتزم سلطات المتاحف في مدينة ستراسبورج الفرنسية زيادة أيام الغلق في المستقبل القريب، في محاولة لتوفير الطاقة وسط نقص مرتقب في الكهرباء.  


ومن المنتظر أن تصبح أيام الإغلاق الأسبوعية الآن يومين بدلا من يوم مثلما كان مقررا من قبل.

 

وصدرت أوامر لتلك المنشآت أيضا بغلق أبوابها ما بين الواحدة والثانية ظهرا يوميا.  


كما تم اتخاذ إجراءات مماثلة في برلين، حيث تحدثت العمدة فرانسيسكا جيفاي، لصالح عدم إضاءة المعالم العامة مثل بوابة "براندنبورج" التاريخية المعروفة، بعد منتصف الليل.


ومع وجود احتمالية حدوث نقص في الطاقة قريبا بسبب قلة إمدادات الغاز الروسي، من المتوقع أن يبحث مجلس الشيوخ في برلين ما إذا كان سيتم إطفاء الأنوار في المناطق السياحية المركزية.


أما إسبانيا، فقد طالبت في آب الماضي بوضع حد لإضاءة المباني العامة ونوافذ المتاجر بعد الساعة العاشرة مساء، فيما أفادت تقارير بأن هناك أجزاء في سويسرا تطفئ نصف أضواء الانارة في شوارعها أثناء فترة الليل.


ويعتبر تقليل الاضاءة في ساعة مبكرة لمعالم باريس، جزءا من خطة تهدف إلى توفير الطاقة، وستشهد أيضا إطفاء إضاءة المباني العامة الأخرى في تمام الساعة العاشرة مساء. ( الاقتصادية )

 

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