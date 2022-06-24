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الجمعة، 24-06-2022 03:52 م

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط٢


الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية في (وول ستريت - نيويورك) اليوم الجمعة في وقت تراجع فيه الدولار الأمريكي، وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما، بحسب وول ستريت جورنال .

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وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز المقبل 0.75 بالمئة لتتداول عند مستويات 104.77 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 103.99 دولار للبرميل.


كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب 0.49 بالمئة لتتداول عند 110.35 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 109.81 دولار للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 110.05 دولار للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأميركي 0.15 بالمئة إلى 104.22 مقارنة بالافتتاحية عند 104.38.

 

بترا


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