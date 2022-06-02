الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تعديلات مقترحة على نظام التعاونيات لإعفاءها من ضريبة الدخل

دعم مشغلي ومستثمري نقل الركاب بسبب ارتفاع المشتقات النفطية

إطلاق منصة للاستثمار بين الأردن والاتحاد الاوروبي بقيمة 2.5 مليار يورو

مصدر حكومي: عرض مشروع المدينة الجديدة على صناديق استثمارية

التخليص على 4500 مركبة في حرة الزرقاء الشهر الماضي

الصفدي: اجتماع الشراكة الأردن الأوروبي يعتبر حدثا خاصا

مصر.. إسقاط الجنسية عن 13 شخصا من عائلة واحدة

وزير الحج والعمرة السعودي: 4 الاف تاشيرة للحجاج الأردنيين

الضمان يعلن عن خصم خاص للمتقاعدين

وزير العمل: توجيهات ملكية لزيادة الفروع الإنتاجية

الخميس، 02-06-2022 10:55 ص

سبب وحيد يدفع السعودية لزيادة إنتاجها النفطي

62985eb54c59b7544f59fa2e


الوكيل الاخباري- نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مصادر، أن السعودية، التي رفضت منذ فترة طويلة الدعوات الغربية لزيادة إنتاج النفط، ستوافق على مثل هذه الخطوة فقط إذا انخفض إنتاج النفط في روسيا.

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية فإن السعودية ، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم وأبرز منتج في منظمة "أوبك"، واثقة من الحاجة إلى إبقاء منشآتها الإنتاجية في وضع الاستعداد.

ونقل تقرير الصحيفة عن أحد المصادر: "السعودية تدرك المخاطر وحقيقة أن فقدان السيطرة على أسعار النفط ليس في مصلحتها".

والموقف السعودي مبني اليوم على أن سوق النفط العالمية تواجه نقصا حقيقيا في الخام، وسط توقعات بارتفاع الطلب من عدد من البلدان، وخاصة من الصين. 

وتقول الصحيفة: "على الرغم من رفض السعودية دعوات الولايات المتحدة ومجموعة السبع لزيادة إنتاج النفط، فقد قررت الرياض مؤخرا تغيير لهجتها للتأثير على تخفيضات الأسعار كجزء من تقاربها مع واشنطن".

ويأتي التقرير في وقت اتفق فيه قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر جزئي على واردات النفط الروسي، الأمر الذي دفع أسعار النفط للارتفاع إلى مستوى 120 دولارا للبرميل، خلال اليومين الماضيين، لكن أسعار الخام انخفضت اليوم بعد صدور تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
image

إطلاق منصة للاستثمار بين الأردن والاتحاد الاوروبي بقيمة 2.5 مليار يورو

629886e74c59b75c9710f773

مصر.. إسقاط الجنسية عن 13 شخصا من عائلة واحدة

60437898a0b63

صناعة إربد تُصدر شهادات منشأ بقيمة 111 مليون دولار خلال شهر

2018_12_2_23_52_59_965

أسعار السلع في مصر بعد رفع سعر الدولار الجمركي.. كيف تتأثر؟

640x480

المركزي الروسي يخطط لإزاحة الدولار واليورو عن عرشهما

4 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب محلياً الخميس

أخبار متعلقة
نفط5

تراجع أسعار النفط عالميا

DST_1347917_1890351_202006102351185232

معدل التضخم السنوي بالسعودية يرتفع 2.3% في شهر أبريل

4202228124654457003311

أرامكو توافق على منح سهم مجاني لكل 10 أسهم

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

النفط يصعد.. وعوامل أميركية صينية تعيق مكاسبه

90000000

ارتفاع أسعار النفط عالميا

88-2

السعودية تستثمر 6 مليارات دولار في مجمع للصلب ومعادن السيارات الكهربية