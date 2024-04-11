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الخميس، 11-04-2024 06:33 م

ارتفاع إنتاج "أوبك" بقيادة السعودية وإيران

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الوكيل الإخباري - ارتفع إنتاج "أوبك" من النفط في مارس الماضي بواقع 3 آلاف برميل يوميا مقارنة بفبراير إلى 26.6 مليون برميل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إيران والسعودية والغابون والكويت.

وأشار التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول، إلى ارتفاع إجمالي إنتاج النفط في دول "أوبك" إلى 26.604 مليون برميل يوميا خلال الشهر الماضي، مقابل 26.601 مليون برميل يوميا في فبراير 2024.

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إلا أن إنتاج دول المنظمة المشاركة في اتفاق "أوبك+" كان الشهر الماضي دون السقف المسموح بواقع 2.387 مليون برميل يوميا.

كما أبقت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على الذهب الأسود في 2024 بلا تغيير عند 2.2 مليون برميل يوميا.


وفيما يتعلق بإنتاج روسيا، أبقت "أوبك" على توقعاتها لإنتاج النفط والمكثفات في روسيا للعام 2024، إذ لا تزال تتوقع انخفاضه بمقدار 180 ألف برميل يوميا، إلى 10.75 مليون برميل يوميا، على أن يصعد في العام 2025 بمقدار 130 ألف برميل، إلى 10.88 مليون.


وتقوم دول "أوبك" بالتعاون مع دول من خارج المنظمة في إطار اتفاق "أوبك+" بخفض الإمدادات بمقدار مليوني برميل يوميا منذ نوفمبر 2022، وحتى نهاية العام الجاري، كما تنفذ دول في "أوبك+" وعلى رأسها روسيا والسعودية تخفيضات طوعية.

 

RT

 




 

 


 

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