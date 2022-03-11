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الجمعة، 11-03-2022 11:27 م

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا أمام نظيره الين الياباني

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الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأميركي عالمياً أمام نظيره الين الياباني، خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت في أفضل أداء أسبوعي منذ تشرين الأول 2021 عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة عن الاقتصاد الأميركي.

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وارتفع زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.46 بالمئة إلى مستويات 116.67 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 116.13 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في خمسة أعوام عند 116.75، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 116.08.

 

بترا

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