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الإثنين، 17-04-2023 01:38 م

ارتفاع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في شهر

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الوكيل الإخباري - ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بالسوق العالمية اليوم الاثنين، مسجلا أعلى مستوى في شهر مقابل الين، بعدما أدت قوة مبيعات التجزئة الأميركية الأساسية والأرباح المذهلة لبنوك "وول ستريت" لزيادة توقعات السوق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في أيار.

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وبحسب موقع " أف اكس" الاقتصادي العالمي، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر عند 134.22 ين اليوم مع تعرض العملة اليابانية لضغوط في ظل تمسك البنك المركزي الياباني بموقفه من أسعار الفائدة.


واستقر مؤشر الدولار عند 101.65 نقطة ليبقى بعيدا عن أدنى مستوى في عام الذي سجله الجمعة عند 100.78 نقطة.


وانخفض اليورو قليلا إلى 1.0986 دولار، كما تراجع الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2412 دولار.


وارتفع الدولار الأسترالي 0.01 بالمئة إلى 0.67095 دولار، فيما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.19 بالمئة إلى 0.61985 دولار.


وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية 0.1 بالمئة تقريبا إلى 6.8786 دولار.

 

بترا

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