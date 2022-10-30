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ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 33.2 بالمئة حتى آب الماضي

 
الأحد، 30-10-2022 06:25 م

ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 33.2 بالمئة حتى آب الماضي

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الوكيل الاخباري- ارتفع العجز التجاري للمملكة منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر آب الماضي، بنسبة 33.2 بالمئة، ليبلغ 7.087 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 5.320 مليار دينار.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الأحد، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية في الأشهر الثمانية الماضية من هذا العام، بنسبة 43.6 بالمئة، لتبلغ 5.926 مليار دينار، مقارنة مع 4.127 مليار دينار بنفس الفترة من العام الماضي.


كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية في الأشهر الثمانية من العام الحالي، بنسبة 45.6 بالمئة، أي ما مقداره 5.454 مليار دينار، مقارنة مع 3.745 مليار دينار بذات الفترة من العام الماضي.


ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره نحو 472 مليون دينار لنهاية شهر آب الماضي، بارتفاع نسبته 23.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة حوالي 382 مليون دينار.


أما المستوردات، فبلغت قيمتها 13.014مليار دينار خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الحالي، بارتفاع نسبته 37.8 بالمئة، مقارنة مع 9.447 مليار دينار بنفس الفترة من العام الماضي.

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