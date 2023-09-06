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الأربعاء، 06-09-2023 06:50 م

ارتفاع عجز الميزان التجاري الأمريكي

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الوكيل الاخباري- ارتفع العجز التجاري الأمريكي في يوليو الماضي بواقع 1.3 مليار دولار مقارنة ببيانات يونيو الماضي، مسجلا 65 مليار دولار.

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وجاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.

وتوقع محللون، استطلعت آراءهم بوابة DailyFX، أن يرتفع العجز التجاري لشهر يوليو إلى 68 مليار دولار من الرقم الأولي البالغ في يونيو 65.5 مليار دولار، والذي تم تعديله إلى 63.7 مليار دولار.

 

وارتفعت الصادرات من الولايات المتحدة في يوليو الماضي بنسبة 1.6% أو بواقع 3.9 مليار دولار إلى 251.7 مليار دولار، فيما صعدت الواردات بنسبة 1.7% أو  بواقع 5.2 مليار دولار إلى 316.7 مليار دولار.

 

روسيا اليوم

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