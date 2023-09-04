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الإثنين، 04-09-2023 10:16 ص

أسعار النفط تلامس أعلى مستوياتها في عام

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الوكيل الإخباري - جرى تداول أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين عند أعلى مستوياتها في نحو عام، حيث بلغ خام "برنت" الجمعة الماضي مستوى 88.55 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 09:19 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.08% إلى 85.48 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.16% إلى 88.41 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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ويوم الجمعة الماضي عند التسوية، ارتفعت عقود "برنت" بنسبة 2% إلى 88.55 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية أغسطس 2022، فيما صعد الخام الأمريكي بنسبة 2.3% ليسجل 85.55 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ نهاية يونيو 2022.


ويأتي ذلك في وقت تتوقع الأسواق فيه استمرار تخفيضات إمدادات الخام من كبار الدول المنتجة وفي ذلك في إطار اتفاق "أوبك+"، خاصة بعد أن صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الأسبوع الماضي، بأن روسيا اتفقت مع الشركاء في مجموعة "أوبك+" على معايير لاستمرار خفض الصادرات من البلاد.

 

RT

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