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الثلاثاء، 29-08-2023 07:56 ص

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط، بشكل طفيف الثلاثاء، مع موازنة السوق لمخاوف انخفاض الطلب بفعل احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية للقلق من أن تؤثر عاصفة مدارية قبالة ساحل الخليج الأميركي على الإمدادات.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش انخفض خام برنت سنتين إلى 84.40 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط ثلاثة سنتات إلى 80.07 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع من شأنها أن تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل.

سكاي نيوز

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