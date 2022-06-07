ارتفاع نسبة المناولة في ميناء العقبة بنسبة 8 %

الوكيل الإخباري - قال رئيس سلطة العقبة الخاصة نايف البخيت، اليوم الثلاثاء، إن المناولة في الميناء ارتفعت بنسبة 8% حتى نهاية أيار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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وأوضح البخيت أن المناولة العام الحالي بلغت 378 ألف حاوية حتى نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 311 ألف حاوية في نفس الفترة من العام الماضي.



واستقدم ميناء حاويات العقبة 14 آلية لنقل الحاويات من الأرصفة للساحات، وبالعكس ضمن خطة تحسين وتطوير واستبدال الآليات لأخرى حديثة تواكب المستجدات بعمل المنظومة المينائية.



وبين البخيت أن تزويد الحاويات بالآليات يهدف لرفع كفاءة ميناء الحاويات في المناولة والحفاظ على البيئة والسلامة العامة. ( المملكة )



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