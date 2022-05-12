الخميس 12-05-2022
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الخميس، 12-05-2022 11:56 ص

الصناعة تطرح عطاء جديد لشراء 120 ألف طن من القمح

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الوكيل الإخباري - أعلن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية (120000) مائة وعشرون ألف طن من القمح.

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وقالت الوزارة إنه على من يرغب بالاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ستمائة وخمسون دينار أردني غير مستردة.


وبينت أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17-5-2022.


شريطة إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-
1-صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.
2-صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض.
3-صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.



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