استقرار النفط بعد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وتوقعات التدهور المالي

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد يومين من تراجع وصل إلى مستوى حاد، إذ أثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المعنويات لكن المخاوف من نقص المعروض قدمت بعض الدعم.



وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعكس توقعات التدهور المالي والاستقطاب السياسي والوضع العالمي للدولار.

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وعلى الرغم من التراجع الأوسع نطاقا للمعنويات، تلقت أسعار النفط بعض الدعم على خلفية المخاوف من نقص المعروض بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل كبار المنتجين والتي من المتوقع تمديدها في اجتماع مقرر غدا الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 83.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0422 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.1% إلى 79.53 دولار للبرميل.