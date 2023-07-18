ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

الوكيل الاخباري - سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التداولات الآسيوية المبكرة الثلاثاء بعد هبوطها في الجلسة الماضية بفعل نمو أقل من المتوقع للاقتصاد الصيني، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المستثمرون تراجعا في إمدادات الخام الأميركية.

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ويترقب المستثمرون بيانات من القطاع في وقت لاحق الثلاثاء، إذ من المتوقع أن تظهر أن مخزونات النفط الخام ومشتقاته في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح في الأسبوع الماضي.



في غضون ذلك، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الاثنين أن إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة من المتوقع أن يتراجع حوالي 9.4 مليون برميل يوميا في أغسطس، وهو ما سيكون أول انخفاض شهري منذ ديسمبر 2022.



غير أن الإمدادات العالمية قد يعززها استئناف الإنتاج في اثنين من ثلاثة حقول نفطية ليبية جرى تعليق الإنتاج بها الأسبوع الماضي احتجاجا على اختطاف وزير مالية سابق.

سكاي نيوز