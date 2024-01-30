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الثلاثاء، 30-01-2024 01:44 م

اضطرابات البحر الأحمر ترفع أسعار الشحن الجوي عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الشحن الجوي العالمية للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع قبيل العام القمري الجديد في آسيا، إذ دفعت الهجمات على سفن شحن في البحر الأحمر الشركات إلى اللجوء لتأمين شحن جوي أعلى كلفة.

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وقالت وكالة بيانات الأسعار تي.إيه.سي إنديكس إن مؤشر البلطيق للشحن الجوي، الذي يظهر معدلات المعاملات الأسبوعية للشحن العام عبر عدد من الطرق، ارتفع 6.4 % في الأسبوع حتى أمس الاثنين، ليعكس الانخفاضات منذ الذروة الموسمية في منتصف ديسمبر.


وأجبرت الهجمات التي شنتها حركة الحوثي اليمنية على سفن في البحر الأحمر شركات الشحن على اعتماد طرق أطول يمكن أن تضيف أسابيع إلى مواعيد التسليم.

وتغلق العديد من المصانع في الصين أبوابها لقضاء العطلة التي تستمر 8 أيام وتبدأ هذا العام في العاشر من فبراير، وتسعى الشركات لإيصال المخزون إلى العملاء قبل ذلك.


وارتفعت أسعار الشحن الجوي من شنغهاي 8.8% على أساس أسبوعي مدفوعة بزيادات كبيرة إلى أوروبا. 


كما ارتفعت أسعار الشحن الجوي خارج هونغ كونغ 5.9 % وقفزت أسعار الشحن الجوي خارج جنوب شرق آسيا 10% .

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