الاتحاد الأوروبي يراهن على حجمه لوقف تراجعه الاقتصادي

الوكيل الإخباري- يُسّجل الاتحاد الأوروبي تراجعًا على الصعيد الاقتصادي بمواجهة الصين والولايات المتحدة، لكن بإمكانه تحقيق انتعاش إذا استُغل بصورة أفضل حجم سوقه الذي يُعدّ 450 مليون نسمة، وهو موضوع سيهيمن على قمة يعقدها قادة التكتل الخميس في بروكسل.

اضافة اعلان



ويجمع القادة على أن القارة العجوز تتراجع في السباق العالمي للابتكار في شتى المجالات، من البطاريات إلى الذكاء الاصطناعي مروراً بالألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.



فالصناعة الأوروبية تخسر أسواقًا على وقع ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وتعاني منافسة دول تستفيد من دعم حكومي مكثف وتنظيمات متساهلة.



ويسجّل الاتحاد الأوروبي ركودًا منذ أكثر من عام ونصف عام وبلغت أعلى نسبة نمو سجلها خلال العام الماضي 0.4 بالمئة، مقارنة بـ2.5 بالمئة في الولايات المتحدة و5.2 بالمئة في الصين.



سكاي نيوز عربية