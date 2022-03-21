الاتحاد الأوروبي يفكر في فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا

الوكيل الاخباري - تعمل دول الاتحاد الأوروبي على حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، كما تدرس إمكانية فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا.



وبحسب وكالة نوفوستي نقلا عن تصريحات مسؤول أوروبي لإحدى وسائل إعلام أمريكية: "إنه على الرغم من أربع جولات من العقوبات، فإن روسيا لم تغير مسارها فيما يتعلق بأوكرانيا. لهذا السبب، يجب على الدول الأوروبية أن تقرر ما إذا كانت ستفرض حظرا على إمدادات النفط من روسيا".

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وبحسب المصادر، "يمكن فرض حظر على موارد الطاقة الروسية في حالة قصف مكثف لمدينة كييف أو استخدام أسلحة كيمياوية". إذ يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة، اليوم الاثنين.



بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية عن عقوبات جديدة ضد موسكو. واستهدفت العقوبات الرئيسية القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي الروسي والكثير من الكيانات العامة والخاصة وعلى الأفراد، كما غادرت العشرات من أكبر الشركات الأجنبية السوق الروسية. وأغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى الأجواء أمام شركات الطيران الروسية.



ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها. وفي الوقت نفسه، شددت السلطات الروسية على استعدادها لمثل هذا التطور في الأحداث، وأكدت أنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية أمام المواطنين الروس.

روسيا اليوم